Le virtù delle erbe lunigianese nell’Almanacco Pontremolese

Le virtù delle erbe di Lunigiana per mantenersi in forma mangiando. L’interesse e la curiosità per le piante alimentari della Lunigiana ormai derivano dai racconti di chi ha dedicato un’esistenza a curare la natura e vissuto la liturgia dei raccolti, dei focolari, dei profumi caserecci. Ma dietro la tradizione c’è una filosofia del cibo che si incontra con la salute e la capacità di curare il corpo mangiando. Conoscere le erbe alimentari non significa solo fare un passo indietro nella storia, ma riappropriarsi di opportunità che l’ambiente offre a piene mani. Per questo l’Almanacco Pontremolese 2025 è tutto dedicato alle erbe nel loro molteplice intrecciarsi alla cultura e alla storia del territorio. "Una scelta significativa e al tempo stesso ambiziosa, vincente in queste pagine grazie alle capacità di redattori d’eccezione che hanno saputo trasferire con grandissima efficacia il fortissimo legame tra le erbe e la vita in Lunigiana", ha detto alla presentazione Cosimo Ferri, ringraziando per l’impegno del coordinamento Cristiana Maucci, Giulio Cesare Cipolletta e Beppe Michelotti. "Il tema vuole essere una sorta di esplorazione del mondo vegetale della Lunigiana attraverso la storia, le tradizioni del territorio e l’interpretazione dell’ambiente naturale che lo compone – ha spiegato Cristiana Maucci –. L’intento è offrire attraverso il contenuto dei dodici articoli un piccolo contributo ad una riflessione vasta e molto complessa del rapporto tra uomo e natura, un rapporto fragile e messo a repentaglio oggi dallo sfruttamento delle risorse naturali, dalla cementificazione che toglie gli spazi verdi, dall’inquinamento che compromette anche le specie vegetali". Alla presentazione erano presenti quasi tutti gli autori e il sindaco Jacopo Ferri. Il territorio pontremolese conta oltre 70 piante che si possono raccogliere e mettere nel piatto. Gli articoli esaminano anche gli erbari antichi della Lunigiana e il restauro conservativo dell’Hortus Siccus della famiglia Briganti - Cortesi realizzato dall’associazione Cio nel Cuore. N.B.