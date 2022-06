Le Troiane del liceo ’Rossi’ al Teatro dei Servi

Sono già partite in tournée ’Le Troiane’ e solamente l’estate inoltrata le fermerà dopo tante tappe in giro per l’Italia. La compagnia teatrale "Class&Co" del Classico ’Rossi’ ha già debuttato con 2 spettacoli in contesti non da poco: a fine aprile a Lovere in occasione della ’Settimana della cultura classica’ e lo scorso maggio in Sicilia Pallazzolo Acreide, in occasione del ’Festival internazionale del teatro classico dei giovani’, una rassegna tra le più importanti in quest’ambito che permette a giovani attori-studenti di recitare nel storico teatro greco del III a.C di Akrai. Il cast tutto al femminile porta in scena il dramma delle donne troiane dopo la caduta della città, sofferenza e giustizia divina, dibattiti e pianti, dolore senza fine. Le giovani studentesse si trasformano sul palco in mogli e madri distrutte, con ’Guernica’ di Picasso a fare da sfondo alle Troiane di Sofocle ed Euripide. Così le pene della guerra, di ogni guerra, oggi come nel secolo scorso e nel 400’ a.C vengono esposte al pubblico in modo chiarissimo. Visto il momento storico che stiamo vivendo le urla strazianti delle Troiane sono un pugno nello stomaco per chi le guarda, con ancora gli stessi pianti di duemila anni fa che quotidianamente rimbalzano sui telegiornali.

"Offrire ai ragazzi la sensazione di tornare ad esibirsi in una piccola tournée è stato un rinnovato piacere - spiega Gennaro Di Leo, professore e regista dello spettacolo - e dopo due anni di restrizioni, abbiamo potuto riprendere in mano un testo quanto mai attuale, portandolo in giro e tornando pian piano a godere della normalità". E non è finito in Sicilia nello spettacolare teatro di Akrai il viaggio delle Troiane, poiché i prossimi 6 e 7 giugno le studentesse attrici metteranno in scena la loro tragedia sul palco del nostro Teatro dei Servi, per concludere poi in estate dopo una tappa a Pistoia con 2 serate in una cava di marmo, che promettono di diventare un appuntamento culturale estivo da non perdere assolutamente".

Il cast al completo: Ecuba Anna Viola Fantini, Andromaca Dorotea Paolini, Cassandra Nicole Montagnani, Elena Margherita Orlandini, Atena Lucrezia Angeloni, Corifea Sofia Bertozzi. Coro composto da Sofia Bondielli, Rachele Della Maggesa, Valentina Lo Paro, Giulia Mancini, Sara Mari, Nicol Ricci, Ada Romani. Musiche di Giuseppe Joh Capozzolo, scenografia di Giuseppe Bartolozzi, Clara Tesi, Francesco Mutti. Costumi di Claudia Paula Luccini, Micol Baldini, sartoria Caterina Bertilorenzi, Emma Bigarani, trucco e parrucco di Sonia Soffredini, disegno luci di Stefano Giannotti, grafica di Corrado Nocchi. Adattamento e regia di Gennaro Di Leo.