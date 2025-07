Le tecnologie di Baker Huges in un progetto di Eni a Liverpool

Baker Hughes fornirà a Saipem la tecnologia per la compressione dell’anidride carbonica per il progetto di cattura e stoccaggio di Eni nella Baia di Liverpool. Baker Hughes dovrà consegnare un totale di tre treni di compressione per anidride carbonica ad alta efficienza basati su compressori centrifughi e motori elettrici. L’intero pacchetto di compressione sarà utilizzato per la reiniezione del gas sfruttando il know-how pluridecennale di Baker Hughes nelle tecnologie Carbon Capture, Utilization and Storage, come parte della conversione da parte di Saipem di un impianto tradizionale di compressione e trattamento gas a Point of Ayr, nel Galles del Nord, in una moderna stazione elettrica di compressione di anidride carbonica, che consentirà lo stoccaggio permanente del carbonio in giacimenti esausti offshore situati sotto la baia di Liverpool.

"Siamo orgogliosi di supportare Saipem ed Eni con le nostre tecnologie di compressione avanzate e collaudate in un progetto strategico che favorirà lo sviluppo energetico sostenibile del Regno Unito attraverso la decarbonizzazione dell’industria - dice Alessandro Bresciani, senior vicepresidente climate technology solutions di Baker Hughes -. Siamo impegnati a offrire soluzioni tecnologiche che contribuiscano a rendere economicamente sostenibili i progetti su larga scala di cattura dell’anidride carbonica, nella convinzione che la Ccus svolga un ruolo chiave nello sviluppo energetico sostenibile". Il coinvolgimento di Baker Hughes nel progetto di Liverpool Bay si aggiunge a diversi altri importanti ordini, tra cui una commessa ricevuta nel 2024 per la fornitura di soluzioni per la compressione e la generazione di energia a bp, in un progetto nella Papua. L’ordine comprende tre generatori a turbina a gas, tre generatori di vapore a recupero di calore e una turbina a vapore per un impianto destinato a fornire energia per il recupero di gas. Dell’ordine fanno parte tre compressori centrifughi azionati da motore elettrico per incrementare la pressione del gas di alimentazione proveniente dai giacimenti offshore.