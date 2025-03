Le storiche fontane di Ripola e Salano riportate a nuova vita

Le storiche fontane di Ripola e Salano, frazioni di montagna del Comune di Licciana, sono tornate a splendere. Due preziosi interventi su opere pubbliche da tempo finite nell’oblio realizzati dall’associazione ‘Terre di Luni’ guidata dal presidente Igino Avanzini e impegnata in interventi naturalistici e ambientali. "Grazie ai contributi del Pnrr ‘Protezione e valorizzazione dell’architettura del paesaggio rurale’ – spiega Avanzini – e in collaborazione con l’amministrazione comunale di Licciana abbiamo sistemato le due fontane pubbliche in disuso da anni, dando rilevanza a quelle strutture che rappresentavano punti d’aggregazione per gli abitanti dei borghi". L’associazione aveva già ristrutturato i Bivacco Salarini e del Giovarello, un tempo rifugio di pastori in alpeggio, oggi utilizzati da escursionisti.

Roberto Oligeri