Le stelle di Kubrick al planetario

Venerdì alle 21,15 al Planetario “Masani” di via Bassagrande a Marina di Carrara, si parlerà di “Astronomia in 2001 Odissea nello spazio”. Il celebre film del 1968, girato prima ancora che l’uomo posasse il piede sulla Luna, per la maniacale cura dei particolari da parte del suo regista, Stanley Kubrick, fornisce uno spaccato imperdibile sulle conoscenze e le previsioni astronautiche e astronomiche degli anni ’70 del secolo scorso. Questo sarà, come consueto, il tema iniziale delal serata che proguirà con l’osservazione dei movimenti del cielo sotto la cupola del planetario e, condizioni meteo permettendo, il riconoscimento delle costellazioni nel cielo reale, con il telescopio. E’ raccomandata la prenotazione al 333 1731533.