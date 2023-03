Le scintille della politica "Parco Fiera degradato Si sono dimenticati gli addobbi natalizi"

"Si può accettare l’incuria del Comune di Tresana nel Parco Fiera?". La domanda viene posta al sindaco Matteo Mastrini dai consiglieri del gruppo di minoranza Valeria Vasoli, Amedea Cinquanta e Francesco Di Capita, che lamentano la trascuratezza del Parco dove dopo più di due mesi dalla manifestazione ’Il vero villaggio di Babbo Natale’ si vedono ancora gli sfavillanti addobbi a penzoloni tra gli alberi. "Il parco non è ancora stato sistemato - scrivono i rappresentanti della lista ’Il futuro di Tresana’ - e a questo nuovo stato di abbandono che ci è stato segnalato da molti concittadini, si aggiunge ad un’incuria più volte da noi rappresentata, in molteplici interrogazioni all’amministrazione comunale, anche sulla mancanza di interventi sui secolari castagni. Un piccolo Comune come il nostro che ha come attrattiva principale proprio il Parco Fiera dovrebbe curarlo con particolare attenzione e mai dimenticare che esso è parte integrante della comunità tresanese e non permettere che sia lasciato in stato di trascuratezza e di abbandono. Eppure si parla tanto di cura dell’ambiente, di rispetto per la natura, ma per questo Parco che tanto dà anche in termini economici per gli eventi che vi si svolgono, pare quasi che ciò non valga". Il...