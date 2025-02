Le ricette per i più piccini. Spazio ai baby menu 4.0

Sono tante le novità di Tirreno C.T. e Balnearia. Tra i vari focus, per la prima volta troverà spazio un appuntamento interamente dedicato alla cucina rivolta ai più piccoli. Dopo il taglio del nastro, tra gli appuntamenti del primo giorno, i cuochi presenti in fiera daranno vita a momenti di riflessione sulle necessità alimentari dei bambini, con dimostrazioni in cucina su piatti sani e di qualità e una tavola rotonda di confronto dal titolo ‘Baby menù 4.0: un problema o un’opportunità?’. L’idea nasce dal protocollo Slurp Kids, che ha l’obiettivo di trasformare la ristorazione rivolta al target familiare, elevandola da esempio scadente di alimentazione a modello virtuoso. "Sui bambini bisogna fare un salto di qualità - spiega il patròn della manifestazione Paolo Caldana - e capire che è un settore importante, in cui la nutrizione gioca un ruolo fondamentale. Bisogna smettere di pensare alla cucina per bambini comequalcosa a cui dedicare poco tempo. In passato sono stati fatti errori, anche a causa delle influenze commerciali. E’ giunto il momento di tornare a piatti di qualità per i bambini". Oltre all’ottica di portare la cucina di famiglia a un livello di eccellenza, tra le novità dell’edizione 2025 vi è anche la nascita della Confederazione Italiana Cuochi e Artigiani per l’Enogastronomia, con l’acronimo Cica-E. "Un gruppo di addetti del settore, compreso chef di livello - prosegue Caldana - che punta a una confederazione dinamica in grado di dare risposte sul settore enogastronomico. Sarà una nascita importante, che racchiuderà tutti coloro che vorranno partecipare a un confronto serio tra vecchie e nuove generazioni, per parlare dei problemi del settore con particolare accento all’innovazione. E’ importante trasmettere ai giovani la nostra esperienza, il sapere e il conoscere le materie prime, le varie cotture, la conservazione, la trasformazione". Proprio a questo serviranno anche le varie gare di cucina pensate per aumentare la conoscenza dei prodotti e aiutare a una miglior comprensione delle tecniche di cottura, degli alimenti e delle procedure migliori per lavorare nel rispetto dell’alimento e delle regole in cucina. La Confederazione darà vita per il terzo anno consecutivo al ‘Pentathlon della cucina’, ideato dai professionisti del settore Fabio Tacchella, Giorgio Nardelli e dallo stesso Paolo Caldana. Tornerà anche il Triathlon: una gara che nasce da un’idea del maestro siciliano Domenico Privitera per valorizzare le capacità professionali dei cuochi nel lavoro di tutti i giorni, utilizzando la tecnica della cottura con il forno a microonde.