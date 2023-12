Le ricette nei “Piatti chiari“ firmati da Tiziana Falorni

Viaggiando attraverso profumi, sapori e borghi dai monti lunigianesi fino al mare. La villafranchese Tiziana Falorni ha appena pubblicato un libro di ricette dal titolo curioso: ‘Piatti chiari’, presentato al bar Madonna di Filetto. Con l’autrice c’erano l’avvocata Chiara Guastalli, l’editrice Roberta Costi della GD Grafiche di Sarzana e il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi. Il libro è un suggestivo percorso gastronomico, in alcune occasioni modernamente rielaborato e in altre arricchito da ricette originali: Tiziana ’riunisce’ i lettori attorno a una tavola imbandita sulla quale gli aromi della nostra terra, oltre ai sapori, evocano momenti di un aspetto rilevante della cultura. Con un ricordo importante, la dedica allo storico villafranchese Germano Cavalli, che ha scritto la prefazione.

"L’impegno che Tiziana ha profuso nella ricerca - ha scritto il compianto Germano Cavalli - è stato assolutamente necessario per non incorrere in scontate generalizzazioni sull’argomento, tanto più che il contesto nell’ambito del quale è stata condotta l’inchiesta, cioè la Lunigiana storica, per la sua complessità, non si si è mai prestato a facili interpretazioni". "E’ stata una bellissima presentazione - ha detto l’autrice - anche per il ricordo di Germano Cavalli. Si è parlato dei poeti locali che hanno scritto qualche strofa per il libro e il poeta dialettale Sergio Lanza è intervenuto dedicandomi dei versi".