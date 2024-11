Le ragazze della Ricel ‘liquidano ’ il Pardossi in pochi minuti

PARDOSSI

1

RICEL

15

PARDOSSI: Pasqualetti, Baisi, Filidei, Biondi, Andreini, Moroni, Simonini. All. Natali.

RICEL: Nardi, Chiorazzo, Orsini, Rizzato, Maffei, Sidoni. All. Nista.

Arbitro: Pratali di Empoli.

Marcatori: 5 Maffei (R), 4 Chiorazzo (R), 3 Sidoni (R), 2 Rizzato (R), 1 Orsini (R). 1 Simonini (S).

PONTEDERA – La Ricel, grande dominatrice del campionato regionale femminile di calcio a 5, non ha avuto alcun problema contro il Santa Maria a Monte-Pardossi, formazione messa insieme all’ultimo momento e con ragazze alle prime armi. Al campo di Pardossi di Pontedera mister Nista si è presentato per scelta con poche giocatrici per non lasciarle ferme in panchina col freddo pungente. La pratica è stata chiusa dalle giallonere già nel primo tempo, finito 9 a 1. Anche la ripresa è stato un monologo delle "apette".

Le pontederesi ci hanno messo più agonismo concedendo tante punizioni anche dal limite dove sfruttate da una Sidoni cecchino infallibile. "Abbiamo messo la gara al sicuro dopo pochi minuti – ha commentato Nista (nella foto) –. Col freddo ed un terreno di gioco non in perfette condizioni il rischio era rappresentato da infortuni o cartellini inutili, soprattutto quando le avversarie hanno intensificato il loro agonismo. Ora sfida al Cascina, unica formazione che l’anno scorso ci ha battuto".