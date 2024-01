Le ragazze del Marconi fanno il bis

Le ragazze del liceo scientifico Marconi di Carrara si confermano campionesse di matematica. Alle qualificazioni per la finale nazionale a squadre femminile, infatti, hanno sbaragliato il campo guadagnandosi il passaggio alla sfida decisiva che si terrà a maggio a Cesenatico. Le qualificazioni per le Olimpiadi della Matematica si sono disputate in varie sedi ma collegate tra loro via telematica e raggruppate in 4 gironi nazionali. Le ragazze del Marconi erano nella sede di Firenze e nel loro girone gareggiavano ben 58 squadre distribuite tra nord, centro e sud Italia. Le sette studentesse del ’Marconi’ difendevano il itolo di campionesse d’Italia. Nel team ci sono Sara Sigolo (capitana), Giulia Massa (consegnatore e manager della squadra), Arianna Ussi, Francesca Pregliasco, Linda Babboni, Giulia Bertolucci e Rebecca Ravenna. Una squadra giovane visto che è composta da due ragazze di quinta e due di quarta coadiuvate da due di seconda e una addirittura di prima. Ma hanno dimostrato di essere delle leonesse e, nonostante la presenza nel loro girone di molte scuole blasonate, si sono subito piazzate alla testa della classifica rendendo chiaro che il titolo vinto lo scorso anno era ben meritato. Al termine del primo quarto di una gara di due ore, la squadra del Marconi è già prima con distacco e manterrà il vantaggio durante tutta la gara, macinando problemi su problemi, terminando prima con 1.447 punti contro i 1.198 della seconda, l’Alessi di Perugia, a sua volta tallonato dal Cassini di Genova con 1145 punti. Qualificate anche il Principe di Napoli (squadra di Assisi), il Dini di Pisa, il Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli e il Copernico di Udine.