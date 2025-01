Le Pro Loco animano le frazioni di Carrara con pandori e vin brulè

Le associazioni stanno ultimando i preparativi per regalare ai bambini una Befana con i fiocchi. Le feste sono state organizzate principalmente dalle Pro loco e in queste ore i volontari stanno riempiendo centinaia di calzette con caramelle e dolciumi. Oggi, dalle 15 la Pro loco di Codena propone la sua festa con calzette, animazione per bambini e la Befana in carne ed ossa a regalare le calze piene di dolciumi. La Pro loco sulla via Francigena per lunedì 6 ha organizzato un ricco programma di iniziative dedicato alle famiglie. L’appuntamento è in piazza Finelli alle 15: la Befana nella sua casetta sarà a disposizione per foto ricordo e per regalare oltre duecento calzette. La giornata sarà accompagnata da musica, spettacoli, giochi e da un’esposizione di rapaci. Le famiglie potranno anche godere di uno spettacolo unico: Willy Wonka e l’Umpa lumpa con magie e di bolle di sapone. Ci sarà anche una vera mongolfiera per foto ricordo. E poi musica dal vivo con ‘I Marconi’, spazio trucca bambini e un laboratorio di arte creativa. Gran finale con panettone e pandoro, cioccolata calda e vin brulè, anche questi offerti dalla Pro loco sulla via Francigena.

Domani dalle 15 la Befana arriva anche in via Roma al negozio Candyland di Cristina Bencivinni. La vecchietta arriverà a bordo del maggiolone o dell’Ape a seconda delle condizioni meteo, carica di caramelle dolcetti ew biscotti da regalare a tutti i bambini. L’amministrazione comunale di Carrara per il fine settimana chiude le festività con i ‘laboratori creativi’ organizzati dall’Aps Oltre. Oggi e domani dalle 15 bambini e adulti potranno immergersi nel mondo dell’artigianato realizzando sculture di cartone o cartapesta, portacandele in gesso, ritratti dal vivo, sculture con carta e colla o giocare con i legnetti della falegnameria creativa. Il laboratorio di cartapesta si svolgerà in piazza delle Erbe, quello di scultura creativa in via Santa Maria 9.