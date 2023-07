Le priorità nel Piano degli alberghi "Montignoso può crescere ancora"

MONTIGNOSO

Approvato e ormai in cassaforte il nuovo Piano operativo comunale , il Comune di Montignoso deve ora mettere mano agli strumenti di pianificazione urbanistica di settore e ha deciso di partire dal Piano degli alberghi. Il precedente, che risale ai primi anni del 2000, è ormai scaduto e comunque ha fatto il suo corso: il mondo è cambiato e così anche il settore turistico. Bisogna guardare al futuro e farlo in fretta, cercando di ascoltare il territorio prima di disegnare un piano che poi risulti non attuabile e fuori dalle richieste degli operatori del settore. Per questo l’amministrazione del sindaco Gianni Lorenzetti ha avviato il percorso su due direttrici, come spiega la consigliera Eleonora Petracci, già assessore all’urbanistica. "All’interno del piano operativo si prevede la stesura del piano degli alberghi e di quello dell’arenile – dice Petracci – . Partiamo dagli alberghi ma già da ora ragioniamo in un’ottica complessiva con l’arenile per lo sviluppo turistico. Mentre prepariamo l’avvio del procedimento con un incarico professionale per il servizio di progettazione del Piano Attuativo di settore delle strutture turistico-ricettive, faremo uscire nei prossimi giorni una manifestazione d’interesse per le strutture alberghiere e ricettive del territorio, quelle che ci sono e quelle che potrebbero nascere, per capire di che cosa hanno bisogno, se ci sono proposte nuove".

La speranza è che da Montignoso emergano idee al passo con i tempi: "Pensiamo ad esempio al glamping – attività in stile campeggio da fare anche in collina – che da noi manca, oppure agricampeggio o altro ancora. Tutto per ampliare e differenziare l’offerta che abbiamo. Puntiamo a un turismo che possa riguardare anche le zone collinari del territorio dove servono strutture di supporto: l’albergo diffuso, ad esempio, è già previsto nel piano e lavoreremo per dare gambe a questa possibilità". I tempi di realizzazione e approvazione? "Non dovrebbero essere lunghissimi perché si tratta di un piano di settore e non abbiamo tantissime strutture. Ci vogliono comunque quelli burocratici e almeno un anno servirà".

Secondo le statistiche relative all’anno 2022 della Regione Toscana, a Montignoso sono attive 14 attività alberghiere e 11 extra-alberghiere. Nel complesso offrono 436 camere per un totale 1.216 posti letto. Delle strutture a regime alberghiero il numero maggiore è quello che rientra fra le Rta, ce ne sarebbero 8 sul territorio, poi ci sono quattro hotel a 3 stelle, e uno a testa fra 2 e 4 stelle.

FraSco