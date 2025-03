Le piante ’osservate’ speciali. Via alle indagini di Nausicaa

In arrivo nuove piantumazioni sul viale XX Settembre e in varie altre zone del territorio comunale. Previsto inoltre un progetto straordinario di verifica per un migliaio di alberi del territorio, suddivisi tra scuole, strade, parchi pubblici e altre aree. Sono solo alcune delle operazioni che il settore del verde pubblico di Nausicaa sta mettendo in pratica in città, puntando sul benessere delle piante con autentici ‘check-up’ mirati a garantire la più lunga e sana conservazione del tessuto arboreo cittadino. Si tratta di un’operazione totalmente finanziata da Nausicaa, con l’intento di conservare il più possibile lo stato di salute delle piante presenti sul territorio.

"Tutto sarà fatto garantendo interventi mirati anche dal punto di vista della sicurezza - precisa il presidente di Nausicaa Antonio Valenti - laddove se ne ravvisassero le necessità". Interventi che rappresentano l’intenzione di tenere alta l’attenzione sul territorio, sia dal punto di vista del decoro, sia da quello della salute delle aree verdi. "La manutenzione dei parchi e degli alberi ai bordi delle strade principali - aggiunge l’assessore Carlo Orlandi - necessitano di professionalità, attenzione e delicatezza, per cui mi sento di ringraziare Nausicaa e il personale coinvolto per ciò che stanno svolgendo".

Il progetto durerà alcuni mesi e andrà a testare un migliaio di alberi, tra cui la loro stabilità. I tecnici lo stanno facendo attraverso l’uso di apparecchiature professionali, come ad esempio gli anemometri per misurare i venti e il relativo impatto sulla pianta esaminata. Tra i primi luoghi monitorati vi saranno le scuole, una buona parte della vegetazione di Viale XX Settembre e le principali altre arterie cittadine. "Andremo a osservare in modo selettivo gli alberi più importanti – spiega l’agronomo Mikado Menconi - per la tutela della pianta e della pubblica incolumità. Questo lavoro riguarda aspetti importanti per la città, con proiezioni visive sulle piante e approfondimenti strumentali. Verranno esercitate prove di trazione dei rami e la consistenza degli apparati radicali. Si completeranno anche prove per misurare la consistenza del legno utilizzando gli ultrasuoni, per capire la resistenza delle piante. Dalle perizie, successivamente, si capirà come agire, per il consolidamento o l’intervento di cura e manutenzione. Come si fa coi pazienti umani, a seconda dello stato in cui si trova la pianta, si applicheranno terapie mirate, in funzione dello stato di salute dell’essere vivente".

A questo è affiancata anche l’attività ordinaria, fatta di manutenzione di siepi, aiuole e taglio dell’erba nei parchi pubblici. In programma anche la partenza di una ripiantumazione delle piante su viale Colombo in sostituzione di quelle uccise dal punteruolo rosso. Ne verranno collocate altre meno appetibili per l’insetto, per un importo di circa 300mila euro, con fondi finanziati dal ministero dell’Ambiente. I lavori dovrebbero partire a breve, con l’obiettivo di completarli per la maggior parte entro l’inizio dell’estate.