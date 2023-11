Tornano ’Le opere en masseso de la maestra Margherita Tramonti Castori’ edito da Tara Editoria, collana ’Dialetto ieri e oggi’, e scritto dal concittadino Carlo Vignali, già autore nel 2016 del libro ’Diario-Due anni di prigionia in Germania 1943-1945’. Il libro ripropone gli scritti in vernacolo massese tratti dai carteggi recuperati dalla figlia Giuliana, di Margherita ’Rita’ Tramonti Castori, forse all’epoca, unica prosatrice dialettale massese. Margherita aveva partecipato con i suoi racconti, fin dal 1970 a numerose edizioni del Certame Dialettale Massese vincendo molte gare, ricevendo nel 1983 il Diploma d’onore quale ’Benemerito della cultura popolare’. Aveva scritto anche due commedie dialettali di cui la prima, ’Piè de Cannélo-barocciaio al desopre de ogni sospetto’, ebbe la trasposizione teatrale nel 1973 a cura di Ernesto Giannotti con la sua Compagnia Teatro Comico Dialettale, e una seconda commedia "U’ l’aete visto el me’ galeto?". Con il compianto Giannotti aveva già recitato nella commedia ’La Dittatora’ di Podestà nel 1969 e ha successivamente con lui collaborato, fino all’ultima sua messa in scena ’Otello, ovvero el moro de Santa Lucia’ nel 1990.

La presentazione del libro ci sarà domani, alle 17, al salotto Leonardo di Borgo del Ponte a cura della Tara Editoria con i suoi editori Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti. Presenterà la serata Paolo Giannotti (figlio di Ernesto) con recita di alcuni racconti da parte di Mario Ricciardi. Introdurrà Barbara Molinari e sarà presente l’autore Carlo Vignali.