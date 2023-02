Le opere e la vita di Giorgio Manganelli raccontate dalla figlia Lietta

Presentazione, a Carrara, del libro ’Giorgio Manganelli. Aspettando che l’inferno cominci a funzionare’ di Lietta Manganelli (La Nave di Teseo, 2022). Sarà un incontro di particolare importanza quello di domani, alle ore 17, nei locali della biblioteca comunale (sala “Gestri”). In compagnia di Antonio Celano,editor dell’Associazione Qulture, Lietta Manganelli ci racconterà del padre Giorgio, uno degli scrittori più importanti del secondo Novecento italiano, le cui opere sono quasi tutte pubblicate per Adelphi. Si tratta di una biografia letteraria e familiare al tempo stesso per un racconto ricco di fascino e di interesse: inseguendo le tracce del “Manga” tra lettere, appunti e segreti privati, Lietta disegna il ritratto del padre fino a scoprire una vita che somiglia molto alla sua scrittura, un equilibrista sempre sospeso tra realtà e invenzione.

Lietta Manganelli, figlia unica di Giorgio, è da sempre impegnata nel campo della scrittura, della letteratura e delle tematiche sociali. Ha creato anche il “Centro studi Giorgio Manganelli” portando avanti la missione di far conoscere sempre più le opere del padre. L’ingresso alla presentazione di domani è libero.

La presentazione si inserisce nell’ambito della rassegna letteraria “Il Pensier Lib(e)ro” organizzata dall’Associazione Qulture, che ha già portato a Carrara gli scrittori Giangiacomo Tedeschi, autore del romanzo sulla disabilità “Ce la fai?”, e Vito Benicio Zingales, autore di “Codice Arcadia. Fu fatto per quello che era”, pubblicati entrambi da Felici Editore. La rassegna, che proseguirà ogni sabato fino al mese di aprile, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Carrara e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.