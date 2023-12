Le nuove frontiere della sanità. Donne e menopausa iatrogena. Ambulatorio all’avanguardia

E’ stato inaugurato all’ospedale Apuane, l’ambulatorio dedicato alla menopausa iatrogena. La presentazione del nuovo percorso è avvenuta nell’auditorium dell’ospedale con gli interventi di numerosi relatori, prima del taglio del nastro al secondo piano della struttura ospedaliera. Giuliano Biselli, coordinatore della rete ospedaliera dell’Asl e direttore dell’ospedale Apuane, ha ringraziato la Fondazione Marmo per le donazioni di attrezzature e i professionisti impegnati in questo percorso. L’oncologo Maurizio Lucchesi ha parlato dell’incidenza dei tumori nelle donne (quello alla mammella è il più diffuso) in rapporto appunto alla menopausa iatrogena, con la possibilità di ridurre gli effetti collaterali per il miglioramento della qualità della vita. E’ intervenuta anche Chiara Iacconi, coordinatrice per l’Asl della senologia intervenzionale con risonanza magnetica, la quale ha parlato della sorveglianza delle pazienti ad alto rischio e del cosiddetto effetto Angelina Jolie, a seguito del quale è aumentata la richiesta di consulenza genetica per la ricerca della mutazione del gene Brca per il tumore della mammella e delle ovaie. Di grande rilevanza in questo ambito anche il servizio di psicologia continuità ospedale-territorio di Massa Carrara coordinato da Michela Zanetti, ribadendo la figura della psicologa in tutti i percorsi ospedalieri è fondamentale per il benessere del paziente. Ha ricordato tutti i gruppi aziendali ringraziando anche il direttore dell’Oncologia Andrea Mambrini.

Hanno preso parola inoltre Marco Gambacciani, presidente della Società italiana della menopausa, Veronica Giacchè, coordinatrice ostetrica dell’ospedale Apuane di Massa, e Nicoletta Spirito, ginecologa dedicata a questo prezioso ambulatorio, Maida Pistolesi, coordinatrice delle funzioni tecnico amministrative dei dipartimenti sanitari e funzioni trasversali dell’Asl, Angelamaria Becorpi, coordinatrice del centro della Regione Toscana per la menopausa iatrogena. Il coordinamento regionale per la menopausa iatrogena è nato nel 2019 e quello del nuovo ambulatorio di Massa viene considerato un nuovo importante traguardo, di cui essere soddisfatti.

Un traguardo importante, quello portato a termine dall’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia di Massa Carrara diretta da Roberto Marrai, che è stato realizzato grazie al coordinamento del Centro della Regione Toscana per la menopausa iatrogena. Essenziale il contributo della Fondazione con la presenza della presidente e il vicepresidente Bernarda Franchi e Matteo Venturi.

