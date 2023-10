Le nostre eccellenze alla chiesa delle Lacrime

Oggi alle 16 nella chiesa delle Lacrime di via Carriona si terrà la premiazione del concorso ’Anita Fiaschi’. Ideato nel 2019 da Emma Castè, il premio prevede riconoscimenti a 18 i finalisti divisi in varie sezioni. Fra le eccelenze lo scultore Jago, l’ex direttore dell’Accademia, Luciano Massari ed il giovane regista Jacopo Marconi. Ambasciatori di Carrara poi saranno la Fondazione Sistema Toscana Mollica’s, il Coro Monte Sagro, Paola Vinciguerra,il ballerino del marmo Alex Bordigoni, per la narrativa Alessandra Cotoloni, Luca Barbieri, Sergio Giorgi, Romano Bavastro, Federico Monechi e l’Accademia Aruntica; Marianna Blier e Verena Mayer Tash e la Cooperativa Scultori di Carrara. Infine la sezione architettura e designer con Paolo Ulian, Paolo Camaiora e Alice Zaudeschi e Francesca Pievani. Il premio, organizzato da Polartis, è sostenuto dalla Fondazione CrC, Rotary Carrara Massa, Ambiente, Comune, Fondazione libro.