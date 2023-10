"Le norme vanno rispettate". La sindaca non transige. Finita l’era delle deroghe

Sulla questione dei dipendenti della Fiordichiara interviene anche la sindaca Serena Arrighi, che ha anche la delega al Marmo, che risponde alle preoccupazioni sul futuro dei dipendenti mosse dalla Fenealuil.

Il sindacato nei giorni scorsi aveva chiesto risposte politiche per evitare la cassa integrazione ai dipendenti, sostenendo che l’ammortizzatore sociale non era la giusta strada da percorrere. "Comprendiamo la preoccupazione del sindacato e siamo solidali con i lavoratori, ma la stagione delle deroghe è finita – dice Arrighi –. Subito dopo la dichiarazione di decadenza da parte del dirigente abbiamo avuto un incontro con i dipendenti della cava, e con la stessa Fenealuil, durante il quale abbiamo espresso loro la massima solidarietà e abbiamo ribadito l’assoluta disponibilità dell’amministrazione a fare il possibile per aiutarli a trovare nuove soluzioni lavorative. Come Comune, tuttavia, è nostro preciso compito applicare leggi e regolamenti ed è quello che abbiamo fatto nel caso del concessionario che non li ha rispettati.

Proprio in questi mesi stiamo vivendo l’inizio di una stagione nuova per tutto il mondo del marmo – prosegue Arrighi –, una stagione fatta di regole chiare, certe e condivise, una stagione che crediamo possa garantire benessere e sviluppo non solo a lavoratori e imprese, ma anche a tutto il territorio. Perché tutto ciò si realizzi – conclude la sindaca Arrighi – e questo cambiamento sia realtà non possiamo però continuare a pensare che tutto si possa risolvere con deroghe, rinvii o scorciatoie: le norme vanno rispettate e fatte rispettare".