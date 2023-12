Le montagne non ricrescono

Un corteo per dire no all’estrazione. Ambientalisti e ricercatori, alpinisti e circoli Arci, si terranno per mano sabato 16 a partire dalle 9 all’interno del cinema Garibaldi, poi alle 14 il corteo con partenza dallo stadio dei Marmi. Uniti per dire no a "un sistema di sfruttamento del territorio che produce enormi ricchezze per pochi e incalcolabili danni per la popolazione e per gli ecosistemi - scrivono le associazioni in un comunicato congiunto -. Negli ultimi anni è stato estratto più marmo che nei 2mila anni precedenti. In 4 anni anni il materiale estratto è aumentato del 30% ma nelle cave, solo a Carrara, si sono persi 200 posti di lavoro. Negli ultimi 20 anni si sono registrati 1800 infortuni. Così al Garibaldi saranno presenti Maura Benegiamo, ricercatrice dell’università di Pisa; Matteo Procuranti del Blanca Teatro; Nadia Ricci presidente della federazione speleologica Toscana; Ildo Fusani del circolo arci Chico e Marielle; Rossanna Giannini del comitato civico La Cappella, l’alpinista Alessandro Gogna e il presidente del Cai, Antonio Montani. "L’estrattivismo ha distrutto una cultura collettiva piegando agli interessi privati un intero territorio condannandolo al dissesto ecologico" conclude il comunicato. Per prenotazioni www.16dicembrecarrara.it