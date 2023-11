Le mele dei bimbi di San Terenzo

I bambini della materna di San Terenzo piantano mele rotelle. "Entro l’anno un incontro sull’asilo nel bosco" afferma l’assessore nobili. Non poteva che essere una mela rotella, la famosa mela di montagna dal profumo ineguagliabile, che si conserva tutto l’inverno semplicemente riponendola in cantina, la pianta messa a dimora dai bambini della scuola materna di San Terenzo Monti, intitolata ai ’Bambini di Valla’, nel giardino di pertinenza dell’edificio. Pochi giorni fa era la ’Giornata nazionale degli alberi’ e la scelta sulla "rotella", donata peraltro dalla locale Sezione Vab, la Vigilanza antincendio boschivi, è risultata assolutamente pertinente, visto che la campagna del paese ospita aziende agricole specializzate proprio nella coltivazione di questa pregiata varietà di mele.

Una scuola immersa nella natura, la Materna di San Terenzo, dove i bambini dispongono di grandi spazi interni e soprattutto esterni dove giocare e vivere con spensieratezza. Il plesso è collocato di fronte alle 3 vette principali delle Alpi Apuane: il Pisanino, il Pizzo d’Uccello ed il Monte Sagro, si trova ai bordi del paese praticamente in campagna ed è contornato da prati, piante di pino, olivi, querce e cipressi.

"I bimbi, sotto certi aspetti vivono in simbiosi con la natura - spiega una mamma - di fronte l’ingresso della scuola hanno un orto dove in questo momento vengono coltivati cavoli, insalata invernale ed altre varietà resistenti al freddo e sono diretti spettatori del cambio delle stagioni anche per la differenza dei colori della nutrita vegetazione circostante. Nelle passeggiate, hanno modo di vedere sia animali selvatici che domestici ancora allevati in zona: pecore, mucche, oche, cavalli, si cimentano poi con le ’pozzanghere’ create dalla pioggia e sono testimoni delle lavorazioni agricole svolte dagli agricoltori nei pressi".

Alla suggestiva cerimonia di messa a dimora della pianta di mela rotella, oltre bambini ed insegnanti, vi erano anche alcune mamme, fra cui Greta Carlini rappresentante dei genitori della Scuola e l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Fivizzano ha voluto essere presente: "La giornata nazionale degli alberi offre l’occasione per indicare ai bambini - afferma l’assessore Nobili - quanto sia importante rispettare gli alberi e l’ambiente in generale. La Materna di San Terenzo, la indichiamo come ’L’Asilo nel bosco’, per via della felice collocazione in cui si trova, in una borgata di campagna immersa nella natura - aggiunge l’amministratrice - ed entro l’anno avremo un incontro proprio con l’ideatore nazionale del progetto ’L’asilo nel bosco’; incontro a cui inviteremo anche insegnanti, bambini ed i loro genitori".

Roberto Oligeri