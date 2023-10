Le mele Aism in piazza contro la sclerosi

“Facciamo sparire la sclerosi multipla con un sacchetto di mele”, è l’appello di Aism. Sono in vendita le mele che i volontari dell’associazione distribuiscono in tutta Italia. L’evento si chiude oggi, in Lunigiana ci sono postazioni a Barbarasco di Tresana e al Bricofer di Pallerone. Oltre a questa campagna, l’Aism è sempre aperta ad accogliere nuovi volontari che abbiano voglia di partecipare alle iniziative della sezione o all’attività di raccolta fondi. I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla. Nella nostra provincia le persone con SM sono oltre 400. La SM è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. Per informazioni aismmassacarrara@aism.it