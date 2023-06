Le interviste ’amichevoli’ di Lagomarsini

Dialogare insieme agli ospiti in studio con interviste “amichevoli” è l’obiettivo della trasmissione ‘Ladies and Gentlemen’ condotta dall’artista carrarese Alberto Lagomarsini (nella foto), di cui va in onda stasera la prima puntata su Antenna 3. Per Lagomarsini, musicista e cantautore apuano, che da tempo si adopera per portare in città spettacoli e manifestazioni musicali di rilievo, tra cui il recente contest per giovani promesse canore alla torre di Castruccio, è una nuova scommessa professionale.

Esordio stasera alle 21.20 su Antenna 3, sul canale 99 del digitale terrestre, e repliche sabato alle 17, domenica alle 19 e lunedì alle 11. Al centro gli ospiti che, attraverso storie e aneddoti, racconteranno al pubblico qualcosa della loro vita professionale e di tutti i giorni. "Sono molto contento – commenta Alberto Lagomarsini – perché è un format a cui sto lavorando da parecchio tempo. In questa prima stagione andranno in onda otto puntate, tutte girate in esterna, che durano poco più di mezz’ora ognuna. Intervisterò personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, cultura e sport. Più che interviste saranno soprattutto chiacchierate in compagnia. Tengo a ringraziare, oltre allo staff di Antenna 3 Toscana, anche gli sponsor: Caffè e dintorni, Arredamenti Paola Cella, Antares Grafica, Ada forniture e il ristorante La Darsena".

Ospite della prima puntata di ‘Ladies and Gentlemen’ sarà Francesca Alotta, cantante siciliana classe 1968: in passato si è esibita a ‘Domenica In’, ‘Buona Domenica’ e al recente ‘Tale e quale show’. Vincitrice del ‘Cantagiro’ del 1991, più volte al Festival di Sanremo di cui ha vinto l’edizione 1992 con Aleandro Baldi nella sezione delle novità.

D.R.