Le iniziative di oggi dei candidati

GUIDI

Oggi alle 17.15 a Palazzo Ducale arriva il Ministro della cultura, l’onorevole Gennaro Sangiuliano. Il ritrovo davanti a Palazzo Ducale, dove ci sarà un punto stampa, successivamente ci recheremo a piedi davanti al Teatro Gugliemi.

MUSSI

Guido Mussi stamani alle 9 sarà a Firenze per la registrazione della tribuna elettorale di Rai3; alle 14.30 incontro con il Ccn Marina di Massa e alle 17 merenda a Santa Lucia e incontro con i residenti a Borgo del Ponte.

PERSIANI

Oggi alle 18.30 i candidati al consiglio comunale per la lista di Forza Italia, Martina Alibani ed Ezio Bertazzoni incontreranno Francesco Persiani con i cittadini durante un aperitivo presso il Bar Giampiero in via Zini a Marina di Massa.

LENZONI

Stasera con partenza alle 21 si svolgerà la fiaccolata per la riapertura dell’Ospedale vecchio, organizzata dalla lista Massa Insorge - Marco Lenzoni sindaco.

RAGAGLINI

Domani alle 18 in via del Cacciatore al Bar Rita un aperitivo con il candidato sindaco Cesare Ragaglini per parlare del quartiere e dei progetti per Massa. focus sulla Partaccia, punto importante del turismo e quartiere residenziale.

RICCI

Pierluigi Bersani, politico e scrittore, in città: tema della visita “La città e il lavoro”. Alle 9.30 visita all’azienda Cmo in zona industriale. Poi nella Sala della Resistenza a Palazzo Ducale alle 10.15 si terrà un incontro con le delegazioni Cgil, Cisl e Uil e lavoratori. Alle 11 un’intervista pubblica e alle 12 – sempre a Palazzo Ducale – l’intervento del candidato sindaco Enzo Ricci. Alle 13 un incontro pranzo con gli operatori del Candia da Giuston in via San Lorenzo. Alle 15 al comitato elettorale in via Dante incontro con presidente di base ball per la questione del campo.

Alle 17.30 incontro con l’associazione industriali nel viale XX Settembre 118 a Carrara. Alle 18.30 al bar Hermes in piazza Mercurio “Lavoro e welfare: Massa è un’altra cosa?” con l’assessora regionale Alessandra Nardini, alla presenza dei segretari generali Cisl Toscana nord Andrea Figaia, Uil Area nord Toscana Franco Borghini e Cgil Massa Carrara Nicola Del Vecchio.