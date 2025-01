Le guide di Sigeric per scoprire i falò

In occasione dei due falò di San Nicolò, domani, e San Geminiano (31 gennaio) le guide di Sigeric organizzano una visita speciale al centro storico di Pontremoli, dedicata ai luoghi, alle figure e alle tradizioni che ruotano attorno al mondo dei falò per raccontare le origini, la preparazione, l’allestimento, i rituali e incontrare i protagonisti di questa antica e spettacolare tradizione, ai piedi delle pire.

Domani per il falò di Sant’Antonio l’incontro con le guide è fissato alle 14.30 al ‘Sigeric Point’ in Via Ricci Armani 10, per la visita al centro storico con il Duomo di Pontremoli, Chiesa di San Nicolò, Castello del Piagnaro (escluso Museo). Si ammirerà dall’alto l’imponente pira di legna nel letto del fiume e infine incontro con i fuochisti del Falò di San Nicolò. Stessi orari per il falò di San Geminiano il 31 gennaio e nella visita anche Villa Dosi Delfini.

Informazioni: 331-8866241; 366-3712808; [email protected];