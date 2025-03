“Le gocce del colibrì“ domattina al Guglielmi

Nell’ambito della Giornata del fiocchetto lilla per la sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, il Rotary Club Carrara e Massa con l’Azienda Usl Toscana nord ovest, con il patrocinio del Comune, presentano lo spettacolo teatrale “Le gocce del colibrì”, in scena domattina alle 10 al teatro Guglielmi. Uno spettacolo di e con Alessandra Berti, Antonella Ianuale e Gianfranco Bontempi (psicologo e psicoterapeuta), a ingresso gratuito. Obiettivo imparare a non sottovalutare i primi sintomi di questo tipo di disturbi e far sapere ai giovani che esistono servizi pubblici espressamente dedicati ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, come anoressia, bulimia, binge eating. L’evento è in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del merito, Aics Musica e spettacolo Massa e Angolo culturale e artistico Leonardo.