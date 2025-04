Le gare del Maserino: divertimento per tutti

L’Asd ”Dante Alighieri” Pesca Sportiva di Mulazzo spesso organizza delle gare dove si pescano solitamente salmonidi, cioè trote. Le gare vedono la partecipazione di appassionati di pesca che provengono da molti paesi della Lunigiana e non solo. Il 13 aprile è stata organizzata una gara per la quale verranno immessi nel lago 100 chili di trote iridee. Durante la gara si potrà pescare a bombarda o con galleggiante. La gara si suddividerà in sei turni da mezz’ora ciascuno, durante i quali verranno immesse a mano a mano le trote da pescare. A fine gara verranno premiati i primi tre pescatori che avranno pescato più chili di trote e il pescatore singolo che avrà pescato la trota più grossa. Alcuni alunni della nostra classe sono frequentatori assidui del lago Maserino ed appassionati di pesca. La nostra insegnante, pur essendo lunigianese, non sapeva di questo posto e a forza di sentirlo nominare da alcuni di noi, ha voluto vederlo. E’ rimasta contenta, anche perché lo specchio d’acqua si trova in un luogo particolare, è immerso cioè nel parco fluviale del fiume Magra lungo la via ciclabile dei castelli e del percorso natura, pertanto merita di essere visto e conosciuto almeno dagli abitanti della Lunigiana!