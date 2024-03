Le donazioni... per le donne. Fiori al centro trasfusionale. Raccolta di plasma e sangue

Festa della donna... al centro trasfusionale di Pontremoli. Un buon modo per festeggiare, donando agli altri. Venerdì dalle 8 alle 13 ci sarà un appuntamento da non perdere, una speciale raccolta di plasma e sangue promossa dalla Fratres. L’iniziativa, fortemente voluta dalle donne donatrici, è aperta a tutti, ma quel giorno in particolare alle volontarie che si presenteranno al centro sarà donato un fiore dalla Fratres. Ci sono già prenotazioni ma c’è ancora posto: chiunque volesse andare a donare potrà farlo contattando il Centro trasfusionale di Pontremoli al numero 0187462206 o i gruppi Fratres. Il 2023 si è chiuso con un trend positivo, ma la vera sfida sta nella raccolta di plasma. Le donazioni di questo tipo, infatti, non hanno ancora raggiunto l’autosufficienza a livello nazionale, ma sono una delle priorità su cui associazioni e servizi trasfusionali, attori del Sistema sanitario, si stanno concentrando. "Il risultato raggiunto dalla Fratres in Toscana – evidenzia Alberto Albericci della Fratres territoriale – attraverso i suoi iscritti è stato di 63.060 donazioni, con una crescita dell’1,42% che equivale a 885 donazioni in più rispetto al 2022. Abbiamo chiuso il primo semestre con 150 donazioni in attivo e abbiamo chiuso l’anno con 154 donazioni in più rispetto al 2022".

Importante la donazione di eritoplasmaferesi, una delle tante tipologie di donazione del sangue, finalizzata al prelievo di due componenti del sangue del donatore: il plasma e i globuli rossi. Durante la donazione di questo tipo il sangue del donatore passa all’interno di un separatore cellulare, per ottenere il riempimento di due sacche separate, una per il plasma e una per i globuli rossi. "E’ una donazione molto importante – aggiunge Albericci – le macchine di aferesi sono in grado di effettuare donazioni di multicomponenti, il risultato della raccolta in Toscana di multicomponenti per la Fratres è stato di +12,87%. La Fratres territoriale continua nel suo appello alla cittadinanza, giovani e meno giovani che sono in buona salute dai 18 ai 65 anni e che abbiano un peso superiore ai 50 chili, possono compiere questo gesto: basta presentarsi ai centri trasfusionali o contattare i gruppi Fratres di Bagnone, Filattiera, Massa, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca, Zeri".