Le ‘Biografie imperfette’ delle donne raccontate da Sandra Landi

Nell’ambito delle iniziative “Intorno all’8 Marzo. L’arte si fa donna”, promosse dal Comune di Carrara, venerdì alle 17, al MudaC la scrittrice e saggista Sandra Landi presenta il suo libro ‘Un’altra storia. Biografie imperfette’ (edizioni Le Lettere). La storica dell’arte Lara Conte modera l’incontro con l’autrice, che collabora con le maggiori case editrici nazionali ed è tradotta in spagnolo e tedesco. Un libro che è frutto di quattro anni di intenso lavoro di ricerca e di creazione, e che continua l’impegno di Sandra Landi contro la violenza sulle donne.

‘Un’altra storia. Biografie imperfette’ racconta storie di donne catturate dalla Storia per narrare la loro storia. Donne che prendono la parola per raccontarsi con precisione e ironia, dopo una indubbia esclusione o marginalizzazione; non disdegnando di sottolineare le contraddizioni del loro e del nostro presente, come se fossero capaci di conoscere cosa hanno detto e scritto di loro dopo di loro. Sandra Landi, che lavora nel campo dell’antropologia culturale e delle scienze sociali, le rende protagoniste, iniziando da Lucy, l’australopiteco femmina, per giungere a Tina Anselmi. Per ogni epoca sono presentati personaggi dimenticati come Gemma Donati, o quasi sconosciuti come Marozia, per arrivare al Processo a Eva, un atto unico nato da una sollecitazione di Margherita Hack. L’ingresso al mudaC, in via Canal del Rio 1 a Carrara, è libero (telefono 0585/779681 [email protected]).