Le bancate risuonano di note Vox marmoris nella ’Adolfo Corsi’

Dopo due anni di sosta sabato 30 luglio nella cornice del deposito marmi ’Successori Adolfo Corsi’ di Colonnata, si svolgerà la quinta edizione di Vox Marmoris, il party di musica elettronica studiato per un’esperienza multi-sensoriale in una location d’eccezione: le cave. Un evento dove musica e arte visiva si fondono per dare vita ad uno show che dalle 20 e fino a tarda notte sarà animato da artisti internazionale e locali. L’idea è dare nuova forma e immagine al territorio, innescando un legame unico tra individuo, suono, spazio e arti visive. Special guest il dj coreano Hunee. In programma anche le esibizioni del nostrano Francesco Farfa, icona della musica elettronica degli anni Novanta e pilastro della leggendaria discoteca Insonnia di Pisa. E poi ci saranno Zee aka Matteo Zarcone, dj e produttore, il padrone di casa Giulio Corsi aka The Quarrier dj e produttore carrarese che vive tra l’Italia e Berlino, Andrea De Sica, regista nipote del celebre Vittorio, con il live della colonna sonora del suo film ’Non mi uccidere’, e Dj Filo. La parte visuale è affidata a Mercan Seker, visual designer di Berlino che trasformerà la superficie del marmo con 3D mapping proiettato sul marmo bianco, mentre il soundsystem è di un partner tecnico d’eccezione, un prodotto 100% italiano del marchio K Array. Il tutto all’interno della ’Vox marmoris arena’, un perimetro di blocchi di marmo posizionati per ottenere il massimo degli effetti sonori e luminosi. Quest’anno la manifestazione si svolgerà in collaborazione con lo Ied di Milano. Attesi quattro studenti del corso di video e sound che proietteranno i loro lavori.

A.P.