’Le avventure di Primo’ Ecco il supereroe ecologico

Il titolo è ’Le avventure di Prìmo’. Si tratta del volume scritto e illustrato da Katia Brondi, pubblicato e prodotto in esclusiva per Piùme. Brondi, originaria di Mantova, da anni residente a Massa, dal gennaio 2022 scrive per il magazine dove ha una sua rubrica in cui racconta e illustra le straordinarie avventure del supereroe Prìmo, creato appositamente per l’azienda. Lo scorso luglio è uscito il libro nei punti vendita Piùme di tutta Italia, una raccolta di 12 racconti illustrati e 24 nuove tavole dove i bambini possono colorare, disegnare e completare giochi interattivi. "Prìmo – spiega Katia – è il supereroe che da qualche tempo ci accompagna con le sue avventure. Realtà e fantasia si intrecciano per dar vita a un tema che in questi ultimi anni è all’ordine del giorno: lo sviluppo sostenibile. Il supereroe sul petto ha una sfera con i colori dei quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco. I colori si mescolano con movimenti circolari che all’occorrenza si trasformano in uno dei quattro elementi che la situazione del racconto richiede. Il libro raccoglie 12 racconti che parlano delle avventure di Prìmo che, approdato sulla terra nel 1969 sulla navicella insieme ad Armstrong, Collins e Aldrin, cerca di ambientarsi con il genere umano, indirizza le future generazioni verso il rispetto per l’ambiente e vive secondo “regole” comuni del buon senso". Prìmo in sostanza viaggia nel tempo riuscendo sempre a svincolarsi da situazioni che risultano attuali anche oggi. Le 24 tavole dedicate ai bambini, per colorare e disegnare, possono essere usate per completare situazioni legate ai racconti. Un libro molto interessante, completo di lettura, illustrazioni e disegni originali interattivi.