Le Apuane più pulite e sicure Esercito di volontari per i sentieri L’attività degli infaticabili del Cai

di Cristina Lorenzi

Sono tutti volontari, amanti della montagna, paladini dell’ambiente e della sicurezza. Così i soci del Club Alpino italiano, presieduto in città da Brunella Bologna, sono infaticabili nel pulire i sentieri delle Alpi Apuane, evidenziare l’inconfondibile segnaletica bianca e rossa e rendere agibili i percorsi che rendono le nostre Apuane uniche al mondo.

Così la squadra sentieri del Cai, formata da 17 persone, 12 uomini e 5 donne, permette a tutti di praticare i nostri monti. "La nostra squadra – spiega la presidente Bologna – esce una volta la settimana per passare in rassegna sentieri e rendere sicuri i percorsi. Soltanto lo scorso anno sono stati puliti e ripristinati sentieri e collegamenti per una rete di circa 220 chilometri".

Ultima uscita è stata pochi giorni fa quando undici volontari del Cai, in due squadre, hanno sistemato il sentiero 196, più noto come lizza del Balzone. In quel caso è stato provveduto a segnare correttamente il percorso, tagliare alberi caduti e sistemare in diversi punti i cedimenti del sentiero per renderlo più sicuro e percorribile. Adesso quel tratto è attrezzato e percorribile in sicurezza. "Si tratta – dicono dal Cai – di un sentiero EE, per escursionisti esperti, e con buone capacità di superare tratti esposti, da affrontare in condizioni meteo ottimali e fondo asciutto. Oltre ad essere frequentato nel tratto iniziale per raggiungere le difficili vie di roccia della Torre di Monzone, il percorso offre una visuale completa della Canalonga, la valle che arriva dal Balzone fino al Lucido di Vinca, percorsa dalla omonima via di lizza, impressionante per la verticalità delle pareti che attraversa. Il sentiero consente di effettuare escursioni in luoghi di particolare interesse storico e paesaggistico che meriterebbero di essere adeguatamente valorizzati".

Un impegno infinito che vede il Cai in procinto di intervenire su altri sentieri importanti e battuti delle Apuane come Foce di Pianza, Foce di Giovo, la strada del Morlungo, Foce Ballerino, la Gabellaccia, Cava Peghini, Acquasparta, Garnerone, Solco di Equi, Monte d’Arma, Cima d’Uomo, e molti altri viottoli e percorsi che va da Colonnata al Sagro ai percorsi che uniscono i paesi a monte.