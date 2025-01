Le “Alidoro” della musica solidale. Il Coro Lunigiana aiuta il ‘Meyer’

Il progetto “Alidoro” di ‘solidarietà in Musica’, ideato e portato avanti dal Coro Lunigiana Aps di Fivizzano-Licciana, formazione di rilevanza nazionale, con il Patrocinio della Regione Toscana e del quotidiano La Nazione-Qn, era iniziato sabato 13 marzo 2024 e si è chiuso il 26 ottobre. L’obiettivo era raccogliere fondi per la Fondazione Mayer, dell’Ospedale Pediatrico di Firenze con una serie di concerti sul territorio.

Un evento, sulla falsariga dei molti atti di solidarietà che, il Coro Lunigiana, nei suoi 53 anni di attività in cui si è esibito in tutta Europa: a favore dell’Ospedale Pediatrico di Leopoli in Ucraina; per la realizzazione di una scuola nella Repubblica del Benin; per l’ospedale pediatrico della missione dei Padri della Consolata in Tanzania; per Amatrice dopo il terremoto; ‘Harmonia’ per l’aiuto psicologico ai pazienti all’Istituto Tumori di Milano, al lebbrosario di Abu-Zaabal in Egitto, gli aiuti umanitari per l’Ucraina e l’Africa.

"C’è stata una attiva partecipazione alle manifestazioni legate al progetto ‘Alidoro’ – spiega Luigi Ferrari, presidente del Coro Lunigiana – condivisa grazie anche al patrocinio e al sostegno di enti, associazioni e clubs di rilevanza nazionale. Il lavoro d’equipe del Coro, ha saputo individuare e gestire relazioni trovando la disponibilità dell’associazione Cori della Toscana e della Federazione Cori dell’Alto Adige , oltre che di varie comunità parrocchiali. Le varie iniziative hanno coinvolto 456 persone fra cantori, musicisti e relatori: grazie all’impegno di tutti il progetto intrapreso ha raggiunto gli obiettivi. Devo ringraziare la ‘Combriccola del Chiodo’ di S. Stefano Magra, che comprende alcuni nostri, per aver agito in totale sintonia con noi e per il concreto supporto economico che".

La Fondazione, ha invitato una delegazione del Coro Lunigiana a visitare l’Ospedale Pediatrico di Firenze per far constatare l’insostituibile opera di cura ed assistenza riservate dalla struttura ai piccoli pazienti che vi sono ospitati.

Roberto Oligeri