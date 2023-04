I lavori per il Barsanti futuristico: "Studenti all’ex mercato del lavoro"

Massa, 2 aprile 2023 – Il conto alla rovescia per il Barsanti del futuro, presentato nella sua veste futuristica venerdì in Provincia, inizia nel 2024. Prima di cantierare le aree da rimodernare ci saranno da superare step burocratici. La Provincia dovrà validare la progettazione esecutiva entro il 30 settembre di quest’anno. E, in contemporanea, partirà la gara per l’individuazione degli appaltatori. Lavori da finire a marzo 2026.

Nel momento in cui si apriranno i primi cantieri, si dovranno movimentare gli studenti che verranno collocati altrove fino alla conclusione delle opere di ricostruzione. "Verrà effettuata una demolizione a step – ha spiegato il presidente Lorenzetti – Quindi mentre verranno iniziati gli interventi da una parte, resteranno gli studenti nella parte non ancora interessata. In più stiamo recuperando spazi nell’ex mercato del lavoro, adiacente alla struttura del Barsanti. Parte dei ragazzi già si trova lì e parte ci arriverà al momento dei lavori per il nuovo polo. Tutto ciò da quando saranno effettivi i cantieri. I ragazzi interessati sono 179, ci sono comunque diversi spazi in giro dove poterli fare ’girare’.

Il piano preciso verrà perfezionato nei prossimi mesi e ci stiamo già lavorando". Ma sul territorio ci sono tutta una serie di work in progress. Tra questi, c’è quello relativo al futuro dell’alberghiero: "E’ stato presentato il progetto nuovo del lotto funzionale, con il tetto che non era previsto. Attendiamo l’ok della Soprindendenza per riavviare i lavori prima dell’estate. Per il Tacca, stanno finendo di spostare le utenze ed è in demolizione a breve.

A Montignoso l’asilo del Cinquale è stato demolito ed è stata gettata la platea con le travi per iniziare la costruzione: sarà pronto per l’estate, lo riconsegneremo entro l’anno. Lì sorgerà un polo didattico tutto nuovo col parco inclusivo. A breve al via anche i lavori antisismici per la primaria di Piazza. E per lo Zaccagna di Carrara sarà fatto un padiglione che consentirà di rimettere a posto un bel pezzo di scuola. Poi partiremo con i lavori della palestra".