Lavori in corso di Gaia sulla rete dell’acquedotto. Disagi per 112 persone

Lavori in corso di Gaia, previsti disagi per la cittadinanza. Dalle 8,30 alle 13,30 di giovedì e comunque fino a termine lavori, a causa di un intervento manutentivo straordinario sulla rete idrica, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle seguenti strade della località Sei Ponti Pradaccio, in Comune di Massa: via Pradaccio, nel tratto compreso tra via del Duca e viale della Repubblica; via del Duca. Sono 112 gli utenti interessati dai disagi. Alla conclusione dei suddetti lavori e per alcune ore successive, inoltre, si potranno verificare fenomeni transitori di torbidità che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti delle Utenze interessate per pochi minuti.