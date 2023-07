Lavori all’asilo nido Mimosa appaltati per circa tre milioni

Sarà la ditta Finocchiaro Costruzioni srl di Tremestieri Etneo

(città metropolitana di Catania) a demolire il vecchio asilo nido

di via Fiume e a realizzare il nuovo complesso della Mimosa

per un appalto complessivo di 2,9 milioni di euro finanziato tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un progetto che è stato

in parte modificato rispetto alle previsioni iniziali del 2021 a causa dell’aumento del costo delle materie prime e dell’energia

ma che mantiene il dimensionamento specifico per 60 bambini: una variazione approvata dal Ministero il 19 maggio. La procedura, avviata senza bando come concesso dalla disciplina derogatoria per il Pnrr, tramite procedura telematica ha ricevuto ben 37

offerte e alla fine, eliminate quelle chiamate ‘ali’, ossia gli estremi con ribassi d’asta troppo alti e troppo bassi, e le offerte giudicate ‘anomale’ ha visto vincitrice quella proposta dalla Finocchiaro Costruzioni con un ribasso del 19.96%, salvo eventuali ricorsi

al Tar.