Lavori alla strada dei Marmi: traffico off limits

Scatta domani a mezzogiorno lo stop al transito dei mezzi in via Carriona di Colonnata e lungo la strada dei marmi. Un divieto di transito imposto dalla necessità di completare i lavori di ripristino della pavimentazione stradale tra l’ingresso della strada dei marmi e l’impianto di lavaggio. Un intervento disposto dal settore Opere pubbliche del Comune di Carrara che comincerà, appunto, domani alle 12 e proseguirà per tutta la giornata di sabato, fino alle 20, condizioni meteo permettendo. Nel caso in cui i lavori non fossero completati in tutto il tratto, il successivo intervento di ripristino della pavimentazione è già stato disposto dalle 12 di venerdì 17 e per tutta la giornata di sabato 18.

L’ordinanza dirigenziale istituisce un divieto di transito per tutti i veicoli in Via Carriona di Colonnata, nel tratto compreso tra la Strada Comunale ex Percorso Marmifera e 50 metri a monte dell’impianto di pesatura. La stessa ordinanza dispone anche il divieto di transito per tutti i veicoli lungo la Strada dei Marmi e nella Strada Comunale ex Percorso Marmifera, nel tratto compreso tra Via Carrara Miseglia e Via Carriona di Colonnata. Nei tratti interdetti sarà comunque sempre consentito il transito a mezzi di soccorso, emergenza e polizia. L’ordinanza è consultabile sul sito web.comune.carrara.ms.it