Lavori alla Bettola, scatta la viabilità alternativa per il transito

Cambia la viabilità alla Bettola di Caprigliola, per i lavori portati avanti da Anas. Terminata la rotonda, in corrispondenza del nuovo ponte, adesso i lavori si concentreranno sulla viabilità vera e propria. Anas ha quindi emesso un’ordinanza di chiusura della tratta SS 62 della Cisa dal km 8+350 al km 8+550, in entrambe le direzioni.

Il transito sarà garantito a tutti i veicoli mediante la viabilità alternativa alla S.S. 62 in località Caprigliola. Si utilizzerà una sorta di strada alternativa, vicina all’altra, ma verso il fiume Magra. Ci sarà però un divieto di transito ai mezzi con massa complessiva eccedente alle 3,5 tonnellate, provenienti dall’abitato di Santo Stefano Magra e diretti verso Aulla. Per questi veicoli in particolare la lunga percorrenza nella direzione Santo Stefano Magra - Aulla è garantita utilizzando la viabilità alternativa A15 ed E33. Il divieto di transito sulla viabilità alternativa alla S.S. 62 nella direzione Santo Stefano Magra - Aulla è valido per tutti i mezzi pesanti a eccezione dei veicoli adibiti a mezzi di soccorso, come vigili del fuoco, Protezione civile, Croce rossa, 118, forze dell’ordine, trasporto pubblico locale.

La statale della Cisa è da tempo interessata da lavori di miglioramento della viabilità, ancora legati alla ricostruzione del ponte di Albiano Magra, crollato nell’aprile 2020. Per effettuare i lavori l’impresa appaltatrice ha richiesto l’emissione di un’ordinanza, in particolare per l’esecuzione di lavori relativi alla realizzazione del nuovo tracciato della statale, che rende necessaria una diversa regolamentazione del traffico veicolare.

La chiusura al traffico inizierà lunedì, a partire dalle 7, terminerà il 27 giugno e interesserà tutti gli utenti. Il divieto di transito e le limitazioni saranno rese note agli automobilisti con la necessaria segnaletica di pericolo. Meglio fare attenzione a eventuali sanzioni in cui potrebbero incorrere gli autisti indisciplinati. Questi lavori, lo ricordiamo, rientrano nel piano commissariale per il ripristino della viabilità ad Albiano Magra, risultato di un lavoro di condivisione con il territorio svolto dal commissario straordinario insieme agli enti locali. Il piano commissariale per il ripristino della viabilità prevedeva, oltre alla ricostruzione del ponte, la rimozione delle macerie, la realizzazione di rampe provvisorie all’Autostrada A12, anche una importante modifica della viabilità sulla strada statale.