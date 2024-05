Lavori a Costafumagna. Accordo con la Provincia

C’è un tratto di strada di circa 300 metri, lungo la Sp 75, nel comune di Comano, in località Costa Fumagna, interessato nel tempo da numerosi abbassamenti e cedimenti della sede stradale. L’intervento di consolidamento viene adesso portato avanti dal Comune di Comano sulla base di una convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e l’ente lunigianese: il testo che regola i rapporti tra le due amministrazioni è stato approvato nei giorni scorsi dal Consiglio Provinciale sfruttando una delle opportunità offerte dal Testo Unico sugli enti locali che prevede, per l’appunto, la possibilità di stipulare atti tra amministrazioni locali allo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

La convenzione parte dalla considerazione che la Provincia, pur disponendo delle necessarie competenze amministrative e tecniche per provvedere alla progettazione e all’affidamento dei lavori ed alle relative incombenze, si trova attualmente nell’assoluta impossibilità di procedere speditamente alle necessarie pratiche di affido, in considerazione dell’insufficiente numero di personale addetto in rapporto alle procedure già in corso. Il finanziamento per realizzare l’intervento (920 mila euro), lo ricordiamo, era stato assegnato dal Ministero dell’interno ed era poi confluito nel PNRR, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, nella Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica; componente 4: tutela del territorio).