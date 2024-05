Lavapiatti, autisti operai e tappezzieri

Le proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 LAVAPIATTI. Focacceria prima collina zona Carrara ricerca un lavapiatti per prelavaggio, gestione lavastoviglie e riordino cucina. Preferibile esperienza nella mansione. Iniziale tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Offerta MS-224324.

1 AIUTO CUOCO. Agriturismo della Lunigiana ricerca un aiuto cuoco con esperienza nella mansione. Lavoro con possibilità di stabilizzazione. Preferibile essere automuniti. Sede di lavoro Licciana Nardi. Offerta MS-224286.

1 CARPENTIERE. Azienda del settore edile ricerca un carpentiere con pregressa esperienza nella mansione. tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro Pontremoli. Offerta MS-224280.

TAPPEZZIERE. Per azienda che opera nel settore nautico e civile si ricerca un tappezziere. Mansioni: taglio, cucito, modelli, montaggio strutture inox, consegna e posa. Iniziale tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro Caniparola. Offerta MS-224252.

OPERAI E GIARDINIERI. Azienda di servizi ricerca addetti alle pulizie industriali e giardinaggio per pulizia reparti con specifica attrezzattura e uso di muletto se in possesso di patenti per i carrelli elevatori. Taglio erba con decespugliatore o trattorino. Disponibilità agli straordinari. Part time 3 mesi 30 ore settimanali. Preferibile esperienza nella mansione. Sede Massa. Offerta MS-224229.

1 AUTISTA. Azienda operante nella vendita e produzione di materiali per l’edilizia ricerca un/una conduttori di mezzi pesanti. Mansioni: trasporto di materiale e carico/scarico del materiale tramite l’utilizzo del muletto. E’ richiesta patente C + CQC e patentino del muletto. L’azienda è disponibile a valutare giovani senza esperienza se in età di apprendistato (18-29 anni). Sede Massa. Offerta MS-224172.