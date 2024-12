L’atmosfera del Natale. Iniziative per i bambini nelle strade del centro

Proseguono le iniziative natalizie dell’amministrazione comunale pensate per le famiglie. In piazza Alberica anche questo fine settimana i bambini e le bambine potranno visitare la casa di Babbo Natale realizzata dall’associazione Oltre. Una suggestiva location realizzata nei minimi dettagli da esperti artigiani, che hanno trasformato un fondo sfitto nella dimora di Babbo Natale e dei suoi simpatici elfi. Per chi volesse invece fare una passeggiata nel centro storico potrà visitare ‘Natale di Strade Creative’, le installazioni artistiche realizzate da Oltre in collaborazione con Alem Teklu, Officina Ponte di Ferro, Flavia Bucci, Sara Grandi e Riccardo Milanetto.

Per chi non lo avesse ancora visto in piazza Duomo c’è l’installazione ‘Regolo’. Oggi alle 10,30 nella biblioteca civica di piazza Gramsci appuntamento con ‘Nati per leggere’ e ‘Nati per la musica, appuntamento dedicato alle famiglie. Alle 10,30 il museo Carmi della Padula ospita il laboratorio per bambini ‘Bricks & Blocks e il mondo dei gladiatori’ per costruire un Colosseo Lego, mentre gli adulti potranno visitare la mostra ‘Romana Marmora. Storie di imperatori dei e cavatori’. Alle 16,30 dal piazzale del Santuario della Madonna della Grazie partirà una conferenza itinerante con uno speciale percorso natalizio a cura di Davide Lambruschi dell’Accademia Albericiana. Alle 17 invece ci sarà una visita guidata alla Casa di Babbo Natale di piazza Alberica, con accompagnamento musicale, brindisi finale e scambio degli auguri.

Fino a martedì (dalle 15 alle 19) proseguono i ‘Laboratori Creativi’ gratuiti rivolti a tutti coloro che vogliono immergersi nel mondo dell’artigianato e realizzare addobbi natalizi fatti all’uncinetto, realizzare sculture di cartone o cartapesta, portacandele in gesso, ritratti dal vivo, sculture con carta e colla o giocare con i legnetti della falegnameria creativa. Il laboratorio di cartapesta si svolge in piazza delle Erbe, quello di filo nella Casa di Babbo Natale in Piazza Alberica, quello di scultura creativa in via Santa Maria 9.

Per oggi il programma di eventi a Marina di Carrara prevede alle 15,30 una parata con le mascotte e la postazione trucca elfo lungo via Rinchiosa, via Ingolstadt, via Genova e via Venezia. In piazza Menconi si pattina sul ghiaccio fino al prossimo 2 febbraio. Domenica infine appuntamento con il mercato straordinario prenatalizio in programma dalle 8 alle 20. Sicuramente un’occasione da non perdere per le famiglie con i loro bambini, desiderosi di veder arrivare Babbo Natale.