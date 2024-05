Latino e standard, si parte. La grande sfida a Carrarafiere

Oggi e domani a Carrarafiere è di scena la terza edizione di ‘Apuania danze cup’, la competizione nazionale di danza sportiva standard e latino. Oltre milleottocento gli atleti provenienti da tutta l’Italia che si sfideranno su due piste da ballo complete di scenografia nel padiglione C, mentre in quello accanto si svolgeranno invece le esibizioni del famoso maestro Raimondo Todaro: ballerino, insegnante e personaggio televisivo che deve la sua fama alla partecipazione al programma televisivo ‘Ballando con le Stelle’ e ‘Amici’ di Maria De Filippi.

Una passerella di danzatori professionisti, ma anche di semplici amanti del ballo e della danza, che con la musica e i colori garantiranno un fine settimana all’insegna dell’allegria. Una grande gara riservata a ballerini di tutte le categorie, compresi i meno giovani, che si sfideranno a Carrarafiere all’insegna della danza. Oggi dalle 11 alle 21 saranno protagoniste le performance di 1800 atleti (dai 9 ai 75 anni), che si sfideranno nelle rispettive categorie di appartenenza con balli che vanno dallo stile latino americano (samba, cha chacha, rumba, paso doble e jive) al più classico ed elegante stile standard (valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox, quickstep).

A giudicare le categorie degli atleti in gara ci sarà una giuria italiana di cento esperti di danza. Gare e sfide a suon di danza andranno in replica anche dalle 9 alle 21 di domani. Per iscriversi alle gare telefonare ad Enrico Gabrielli al 338 50.49.923 oppure inviare una mail a [email protected]. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della danza, che potranno vedere dal vivo i migliori del settore.

