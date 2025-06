L’assemblea dei ragazzi. Eletti nove consiglieri. Le idee per la comunità

Due squadre agguerrite, pronte a sfidarsi e conquistare più voti degli avversari. Siamo a Mulazzo, dove è appena stato eletto il nuovo Consiglio comunale dei giovani, organo democratico di rappresentanza dei giovani di Mulazzo, di età tra i 10 e i 18 anni. Il suo scopo è promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione di tutte le questioni di interesse giovanile, relative al territorio comunale. Il Consiglio dei giovani è formato da nove consiglieri eletti a suffragio universale diretto, con metodo proporzionale a scrutinio di lista, da tutti i giovani, che alla data delle elezioni abbiano compiuto il decimo anno di età, non abbiano superato il diciottesimo anno di età. Si resta in carica tre anni e l’elezione dei membri del consiglio avviene sulla base di liste elettorali.

Le liste in gara erano due: la numero 1 ‘Spotted Mulazzo’, una squadra di ragazzi che ha puntato tutto su un programma elettorale ricco di proposte per migliorare spazi pubblici e impianti sportivi, la numero 2 ‘Partito Giovanile Mulazzo’, un gruppo di studenti che ha offerto agli elettori un ventaglio di proposte che vanno dall’impegno ecologico, all’investire sulle energie rinnovabili, al supporto al mondo del volontariato. La lista vincitrice è stata la 1, ‘Spotted Mulazzo’. I candidati eletti: Brando Antoniotti, Francesco Azzolini, Bianca Bertolini, Giacomo Calani, Samuele Erta, Dennis Magurno, Emma Malatesta, Lorenzo Pagano; passa in consiglio anche Patrik Nicolas Huiban candidato nella lista 2. Il primo atto ufficiale dei consiglieri sarà riunirsi in seduta per eleggere il terzo presidente del Consiglio dei giovani di Mulazzo e due vice presidenti.

"Le elezioni del nuovo Consiglio comunale dei giovani di Mulazzo - spiega Antonio Ferrari Vivaldi - è un momento di grande valore civico e simbolico, che testimonia la volontà della nostra amministrazione di coinvolgere le nuove generazioni nella vita democratica del nostro comune. Attraverso il voto, ragazze e ragazzi hanno avuto l’opportunità concreta di confrontarsi con i principi della rappresentanza, della partecipazione attiva e della responsabilità collettiva. Il Consiglio comunale dei giovani non è solo un’esperienza formativa, ma uno spazio reale in cui le idee dei più giovani possono tradursi in proposte e progetti a beneficio di tutta la comunità. Come presidente del consiglio comunale, esprimo grande soddisfazione per la riuscita della giornata e per l’entusiasmo mostrato dai nostri giovani cittadini. Rivolgo un sentito ringraziamento agli insegnanti, Borzacca e Santini, ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza e un augurio di buon lavoro ai nuovi consiglieri: il loro impegno sarà un prezioso contributo per costruire il futuro di Mulazzo. Siate coraggiosi, curiosi, propositivi: Mulazzo ha bisogno anche delle vostre idee".

Monica Leoncini