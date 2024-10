L’asilo nido nel borgo: apre le porte "Nenè": "Un presidio per i bimbi moderno e sicuro"

L’asilo dei bebè di Mulazzo è stato inaugurato ieri con mamme, nonni e nipoti insieme per vivere una nuova favola dei servizi. Il Comune guidato dal sindaco Claudio Novoa ha ora a disposizione una grande offerta formativa, che, partendo dalla tenera età, con un asilo nido nuovo, sicuro e all’avanguardia, prosegue con scuole dell’infanzia, con la primaria e la scuola secondaria di primo grado Un ciclo completo, in grado di soddisfare le inclinazioni più disparate e che cominciano proprio con quella fascia d’età, dai 12 ai 36 mesi, che tra tutte risulta la più delicata. Bimbi che per la prima volta si staccano dalle cure premurose di mamma e papà per approdare tra le altrettanto siicure braccia di educatrici pronte a offrire amorevoli approcci a tutti coloro che si avvicinano a questo nuovo, curioso e divertente mondo. La nuova struttura a cui è stato imposto il nome di "Nenè" è stata realizzata all’interno del plesso scolastico Galanti che già ospita la primaria e le media. L’organizzazione funzionerà in gestione associata con i Comuni di Pontremoli e Filattiera con orario dalle 7.30 alle 15 per 12 bambini. " Un investimento importante che completa l’offerta didattica ed è ricco di stimoli – ha detto il sincao Novoa –. Dobbiamo ringraziare per il raggiungimento di questo obiettivo l’assessore Lucia Boggi e i colleghi di Pontremoli che hanno collaborato a questa prospettiva futura. Questi spazi diventano anche un punto di riferimento per le famiglie che in precedenza non avevano la disponibilità di questo servizio. Tra l’altro qui i bambini potranno anche avere il servizio mensa. Siamo contenti perché di fatto è un sogno che si realizza". Il Comune di Mulazzo ha colto l’occasione offerta dalla misura regionale "Nidi gratis" per abbassare il costo delle rette a favore delle famiglie con un Isee fino a 35mila euro. "L’asilo nido consente di promuovere anche le condizioni per un aumento della natalità che per la Lunigiana è molto importante". aggiunge il sindaco. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il comandante della Compagnia dei carabinieri di Pontremoli Maggiore Lorenzo Camici Bianconi, l’assessore Lucia Boggi con la collega pontremolese Annalisa Clerici e il parroco don Marco Giuntini che ha benedetto la struttura. All’ufficialità della cerimonia è seguito un momento di condivisione dei progetti del nuovo anno presentati dalle due educatrici alle famiglie. Un servizio grazie al quale garantire alle mamme ed ai papà del territorio che i bambini siano al sicuro, circondati dai propri piccoli amici, tra divertimento e formazione. Un binomio ben consolidato già anche nel’asilo nido di Pontremoli.

"É giusto sottolineare l’importanza di un luogo come questo – ha commentato Clerici – in cui vengono accolti i nostri più piccoli cittadini con l’intento di supportarli nella crescita affinché sia il più armonica e positiva possibile".

Natalino Benacci