L’asfalto cede. Camion precipita

Transita l’autobotte e cede l’arsfalto sottostante, così che le ruote posteriori del pesante mezzo sprofondano in una voragine che si è aperta sulla strada. E’ accaduto nella prima mattinata di ieri in via Siena, una piccola strada che, con una curva ad angolo retto, collega via Covetta a via dei Corsi, in questi mesi estivi piuttosto trafficata dagli avenzini che vanno al mare in bicicletta. E proprio in questi giorni erano iniziati i lavori di asfaltatura delle due strade che, per biciclette e moto, da tempo erano diventate pericolose a causa di troppi avvallamenti e buche. Tutto si è risolto con qualche attimo di paura, qualche disagio, ma nessuna conseguenza grave. Ma l’episodio porta alla ribalta il problema di un territorio pieno di canali tombati perché il cedimento è avvenuto proprio in corrispondenza di uno di questi. Da oltre un anno l’asfalto circostante la futura voragine era stato sostituito da un lastrone di ferro, fermato con del cemento che comunque si era già deteriorato, creando uno dei tanti scalini pericolosi alla circolazione delle due ruote. Una soluzione che sembrava momentanea (nei paraggi erano rimaste anche le transenne per la deviazione del traffico) ma che poi sembrava essere diventata definitiva. Passata la paura i lavori sono ripresi e presto via dei Corsi e via Siena saranno finalmente strade asfaltate e più sicure, anche se qualche perplessità resta sulla scelta della tempistica dei lavori, in piena estate.

ma.mu.