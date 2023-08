L’arte in via Carriona Due mostre alle Lacrime

CARRARA

Un viaggio temporale tra il luogo di culto e la contemporaneità dell’arte. Su queste premesse si basano le due mostre ‘Scomporre e ricomporre’ e ‘Lemà Sabactàni’ in programma tnella cornice della chiesa delle Lacrime di Carrara. Le due mostre, a cura di Maurizio Marco Tozzi e Maria Anvidalfarei, con il patrocinio del Comune, arricchiscono il programma culturale. . La prima mostra, ‘Scomporre e ricomporre’ di Loredana Taufer, sarà visitabile dall’11 al 27 agosto, mentre ‘Lemà Sabactàni’ di Pierre Auzias seguirà dal 2 al 17 settembre. Le opere di Taufer e Auzias sono accomunate dall’esigenza degli artisti di condividere con il visitatore delle riflessioni sulle esperienze del nostro tempo, alla cui base c’è una ricerca del passato sia dal punto di vista antropologico che religioso. La mostra di Loredana Taufer prende forma dallo studio dell’evoluzione umana, con interesse alle tipologie di comportamento del cervello. L’esposizione è un percorso sensoriale suddiviso in tre parti, in cui le sculture ci invitano a interagire con aspetti come affetto, inconscio e istinto, delimitati da un forte senso di sacralità e ignoto. "La mostra parte dal bisogno di conoscere i meccanismi dell’antropologia – spiega Loredana Taufer – attraverso la modellazione fisica e tangibile. Assorbiamo la conoscenza del mondo attraverso la mimesi e grazie ai neuroni specchio assimiliamo e facciamo nostre le esperienze altrui". Una sacralità presente anche nella mostra di settembre di Pierre Auzias, in cui emerge una ricerca personale della propria fede ma con diverse chiavi di lettura.