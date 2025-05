L’arte di Piero Lombardi di scena al Mug 2. Venerdì il vernissage

Sarà inaugurata venerdì, alle 18, al Mug2 di Massa la mostra ’Tracce’ dell’artista pistoiese Piero Lombardi (nella foto). La presentazione è affidata alla direttrice del museo Clara Mallegni. Al secondo piano dello splendido Palazzo Vescovile massese, Piero Lombardi espone fino al 15 giugno 5 sculture e 13 opere pittoriche appartenenti alla serie delle ‘Forme’ e ‘Cogitationes’, opere simbolo della produzione e dello storico dell’artista.

Lombardi, ingegnere, manager e creativo, riscopre attivamente e con continuità il ruolo della pittura dal 2010, periodo in cui ripensa e rielabora un viaggio a Parigi nel quale ha occasione di ammirare i capolavori dell’espressionismo astratto presso il Museo Centre Pompidou. La sua produzione pittorica spazia da linearismi e geometrie ricche di aspetti cromatici alle sue ‘Protrusioni’ per giungere infine alla dimensione dell’Informale pittorico.

Lombardi è un’artista sperimentatore, che riporta sulla tela ombre e aspetti concettuali mediante l’elaborazione di fini contrasti cromatici su tipi geometrici a richiamare l’importanza del valore della parola e delle sue possibili pure estrinsecazioni logico-artistiche. Egli ama definire il suo fare artistico ‘sintropico’ per riferirsi al modo in cui il suo estro si è organizzato e evoluto, richiamando il nuovo concetto di ordine e complessità che permea le sue ultime produzioni.

Le opere di Piero Lombardi sono presenti in numerose collezioni private e sono state inoltre esposte alla Biennale d’arte di Montecarlo, a Innsbruck International Art Fair, presso la Via dell’Arte di Camaiore, esposte in gallerie quali la Galleria Turelli in Montecatini, in Galleria Valeria Lattanzi di Carrara, presso Società delle Belle Arti -Circolo degli Artisti, Casa di Dante di Firenze e presso Locanda dei Banchieri a Fosdinovo. La mostra sarà visitabile ogni pomeriggio dal venerdì alla domenica.