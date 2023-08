L’arte della Wunderkammer e il libro di Ghiglione e Isoppo “Se il fascismo va di moda”

Proseguono gli appuntamenti letterari a Palazzo Micheli Pellegrini in collaborazione con la Dickens Fellowship. La mostra ‘Wunderkammer’ di Beppe Mecconi farà ancora da cornice ad un incontro culturale oggi alle 18.15. Si presenta il libro ’Se il fascismo va di moda. L’estremismo di destra e i giovani’ scritto a quattro mani dalla segretaria nazionale della Cgil Lara Ghiglione e dalla psicologa Vanessa Isoppo. L’incontro sarà moderato dal presidente della filiale carrarese della Dickens Marzia Dati che, insieme all’autrice Isoppo, affronterà il delicato tema della sempre più frequente presenza di ragazzi italiani militanti in gruppi filonazifascisti. Un appuntamento da non perdere per riflettere su temi attuali, sociali e culturali.