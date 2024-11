L’aria di casa una firma in cucina

Stefano Meloni, titolare del ristorante Il Capriolo di Tavernelle specializzato in cucina tipica partecipa alla manifestazione con l’intento di migliorarsi, ovviamente senza correre il rischio di snaturarsi.

Il suo locale è molto noto per i ravioli di carne al ragù, per le pappardelle al cinghiale e per il risotto ai funghi e al tartufo.

Si mangia benissimo, cucina casereccia e gustosissima, personale super gentile e affabile: che va una volta torna sempre volentieri.

Ma per i testaroli ha in serbo sorprese che intende svelare solo all’ultimo momento.