L’area vasta delle imprese. Confindustria diventa una

In tempi di area vasta Confindustria diventa ancora più grande. Oggi nasce Confindustria Toscana Centro e Costa: Firenze, Livorno e Massa Carrara unite in una sola associazione di imprenditori. Confindustria Toscana Centro e Costa oggi diventa realtà e vede ancora in sella come presidente della zona apuana Matteo Venturi.

Sarà l’ottava Confindustria territoriale italiana; e rappresenta le imprese dell’area metropolitana di Firenze e delle province di Livorno e di Massa Carrara. Confindustria Toscana Centro e Costa, nata dalla fusione di Confindustria Firenze e Confindustria Livorno Massa Carrara, avrà la forza e il valore aggiunto dei servizi e delle competenze messe in comune dalle due associazioni imprenditoriali, ma anche una capillare capacità di presidio dei territori in cui operano le imprese associate, grazie alle sue articolazioni locali.

Il presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa sarà Maurizio Bigazzi che sarà affiancato dal vicepresidente vicario Piero Neri. Matteo Venturi sarà, invece, presidente della delegazione di Massa Carrara. Rimarranno in carica fino al 2025. Fino ad allora gli organi di governo della nuova associazione, consiglio di presidenza e consiglio generale saranno composti dalla somma dai rispettivi componenti attualmente in carica. Confindustria Toscana Centro e Costa – Firenze Livorno Massa Carrara, avrà sede legale a Firenze; le altre due sedi associative saranno a Livorno e quelal apuana resterà a Carrara in viale XX Settembre.