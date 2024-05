"L’Archivio diventa centro polivalente"

"L’Archivio di Stato di Massa, grazie all’accordo quadro tra la Direzione generale archivi del Ministero della cultura e l’Agenzia del Demanio, siglato nel marzo scorso e aggiornato negli scorsi giorni, potrà essere riqualificato attraverso 450mila euro di finanziamenti per la destinazione a centro polivalente". Lo annuncia, in una nota, il deputato apuano e capogruppo della commissione cultura di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese (nella foto). "Si tratta – continua Amorese – di una possibilità di apertura alla cittadinanza, di un immobile che potrà evolversi dall’originaria destinazione di edificio di conservazione e studio di documenti e materiale storico a un ’hub’ polivalente vero e proprio, in cui accogliere mostre, eventi e dare la possibilità di incontri culturali. L’Archivio di Massa, realtà già profondamente apprezzata dalla cittadinanza, è un bene demaniale di grande pregio storico-artistico di interesse del Ministero, e attualmente necessita di una consistente e totale riqualificazione, di una rifunzionalizzazione di alcune aree interne all’edificio e di una ristrutturazione imponente. La Direzione generale archivi del Mic ha quindi ritenuto che lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante affidato all’Agenzia del Demanio, sarebbe stata la soluzione migliore e più efficace per uniformare le procedure per la gestione delle progettazioni e degli affidamenti".

"Questo nuovo intervento – afferma Amorese – rappresenta un’ulteriore conferma dell’attenzione che il governo, e in particolare il ministero della cultura, sta continuando a riservare al nostro territorio, che non manca di un proprio importante patrimonio storico artistico che racconta la nostra identità. Un patrimonio che, con questo progetto per l’Archivio, si arricchirà ulteriormente, e che segue al recente risultato ottenuto per Palazzo Ducale".